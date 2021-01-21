حكيم ضيف أولى حلقات برنامج «سهرانين» السبت

يحل الفنان حكيم ضيفا على أمير كرارة في أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، والمقرر انطلاقه على شبكة "ON" بعد غد السبت في تمام الساعة الحادية عشر مساء.ويتحدث حكيم خلال الحلقة عن مشواره الفني وعلاقته بزملائه، وعدد من الأسرار التي تذاع لأول مرة على الشاشة، إضافة إلى تقديم عدد من الأغاني التي اشتهر بها حكيم خلال مشواره الفني.وقامت الشركة المتحدة بنشر الإعلان الدعائي للحلقة، عبر الصفحة الخاصة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".و يستضيف النجم أمير كرارة عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، والذي يعتمد فكرته على سهرة فنية اجتماعية يستضيف فيها عدد من النجوم لمناقشة عدة موضوعات.و يشهد الموسم الجديد استضافة عدد من النجوم منهم أصالة، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، ويسرا، وأوس أوس، ومحمد الشرنوبي، وبشرى، وخالد الصاوي.وكان تصوير الحلقات النهائية من الموسم الجديد من البرنامج، قد توقف الفترة الماضية بسبب إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد لكنه من المقرر أن يعود لاستئناف التصوير خلال أيام.يذكر أن " أمير" يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ودياب، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى.