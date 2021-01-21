5583 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و177 ألفا و621 حالة.وأوضح وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 173 طفلا و229 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف أنه تم تسجيل 241 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 21 ألفا و499 وفاة.. مشيرة إلى أن 13 ألفا و981 حالة تماثلت للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 914 ألفا و730 شخصا.وأشارت إلى أن 1811 شخصا انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الساعات الـ24 الماضية، وشهدت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها "زابوريزهيا" ثم "خاركيف" و"أوديسا".