تحرير 9 غرامات فورية لعدم ارتداء كمامة ورفع 61 إشغالا بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الحملات التفتيشية والضبطية القضائية، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وهم: علاء الدين ممدوح، ومحمود بهاء.وأجرت الحملة المرور على جميع الورش بنطاق حي جنوب تم التأكد من غلقها جميعا في المواعيد المقررة، وتم تحصيل عدد ٩ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة وتم تحرير ٨ محضر إشغال طريق ورفع ٦١ إشغال طريق، وذلك بمشاركة كلًا من: على عبدالله مدير رخص المحلات، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب والعاملين بالحي.