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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

7 معلومات عن مواصفات امتحانات الصف الثالث الثانوي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:20 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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تجددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لأول مرة عبر التابلت في شهر 6 المقبل، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن امتحانات الصف الثالث الثانوي.

1- سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية.

2- سيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ "أوبن بوك".

3- يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

4- ويشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

5- أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي.

6- تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة.

7- بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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