7 معلومات عن مواصفات امتحانات الصف الثالث الثانوي

تجددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لأول مرة عبر التابلت في شهر 6 المقبل، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن امتحانات الصف الثالث الثانوي.1- سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية.2- سيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ "أوبن بوك".3- يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.4- ويشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.5- أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي.6- تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة.7- بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.