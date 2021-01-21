أمن المنافذ يضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، بينها ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (مكملات غذائية - بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 3 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 41 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1486 مخالفة مرورية متنوعة.ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.