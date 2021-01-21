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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بدء تطبيق التخفيضات على سعر الوقود لدعم قطاعى الطيران والسياحة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:25 ص
المهندس طارق الملا،والدكتور
المهندس طارق الملا،والدكتور خالد العناني
سيد إبراهيم
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يبدأ من، اليوم الخميس، تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، لتصل إلى 15 سنتًا للجالون الواحد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

جاءت هذه التخفيضات خلال الاجتماع الثالث بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، بمقر وزارة البترول والثروة أوائل يناير الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران، وذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار، بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية، خاصة أن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر فى القطاع السياحى.

وقال وزير الطيران، إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلًا عن دوره المهم فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين القطاعات الثلاثة.

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