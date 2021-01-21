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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»

الخميس 21/يناير/2021 - 11:29 ص
مسرحية «فرحة
مسرحية «فرحة
دعاء عبدالمقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "فرحة".

مسرحية "فرحة"، تدور أحداثها حول قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب الذين يتعرضوا للاختطاف، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "فرحة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر"، الجمعة 22 يناير 2021 الساعة 8:00 مساءً.
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «فرحة» على «MBC مصر»

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