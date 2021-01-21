إغلاق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء بعد تفجيرات بغداد

أعلنت قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الخميس، عن انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها الرئيسية.لقي 21 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 44 آخرون، اليوم الخميس، بتفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.فجر انتحاري نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق الباب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 21 وإصابة 44 آخرين في حصيلة أولية.