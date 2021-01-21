ارتفاع قتلي وإصابات التفجير المزدوج وسط بغداد لـ 23

أعلن مصدر أمني عراقي عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، جراء التفجير المزدوج الذي وقع في وقت سابق اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.وأفاد المصدر، بحسب قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأن الانفجارين وقعا بواسطة أحزمة ناسفة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا وأغلقت جميع المداخل والمخارج وسط بغداد.