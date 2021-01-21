عمليات بغداد: منفذا تفجير ساحة الطيران كانا مطاردين من الأمن

قالت عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا في سوق شعبي بوسط العاصمة، بينما رجحت مصادر في الشرطة ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة بساحة الطيران، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.