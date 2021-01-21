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مصر

«التعاون الدولى» و«العمل الدولية» تتناقشان تنمية قطاع الألبان

الخميس 21/يناير/2021 - 11:28 ص
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
دعاء جابر
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عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اجتماعًا مع محافظ الغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول مبادرة تنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان التابعة لمشروع "تشغيل الشباب في مصر.. خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر (روابط)"؛ والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة تجمع بين وزارة التعاون الدولي ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وبتمويل من الحكومة النرويجية.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ودينا صفوت، مساعد وزير التعاون الدولي لشئون التعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، ونشوى بلال، مدير مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر.. خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر (روابط)"، والمهندس وائل رفعت، رئيس شركة شمال إفريقيا لتنمية الأعمال الزراعية، وهى الشركة المنفذة لمبادرة مشروع روابط لتنمية سلسلة القيمة لقطاع الألبان، والدكتور حسام شلبي، مستشار منظمة العمل الدولية لتنفيذ مبادرة الغاز الحيوي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالجهود التي يبذلها مشروع "روابط" لتطوير بيئة الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، معربًا عن اهتمامه بزيادة تطوير مساهمات المشروع في قطاع الألبان بالغربية، مؤكدًا أن التعاون في مبادرة الألبان التابعة لمشروع "روابط" يتماشى ويسهم بشكل واضح في إنجاز أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الحكومة المصرية "رؤية مصر 2030".

وفي هذا الصدد، صرح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بأن مشروع روابط يأتي كجزء من تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية لتعزيز وخلق فرص العمل لائق وذلك في القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة عن طريق تحفيز دور القطاع الخاص تنمية الاقتصاد الريفي.

وأضاف أن تحسين إنتاجية المزارعين هى خطوة أولى نحو تحسين وتطوير سلسة القيمة ودمج القطاع الخاص في ريف مصر، مشيرًا إلى أن نتائج المشروع تعمل نحو تحقيق "اقتصاد تنافسي ومتنوع" وهو هدف من أهداف رؤية مصر لعام 2030.

وقالت نشوى بلال، مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر (روابط)"، إن المشروع يقوم بتوفير فرص العمل اللائق بالقطاع الخاص فى المناطق الريفية بمصر من خلال تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المناطق، وذلك على طول سلاسل القيمة ذات إمكانات عالية لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي. وقد تم اختيار قطاع الألبان باعتباره أحد القطاعات الفرعية البارزة التي تنطوي على إمكانات هائلة للنمو وخلق الوظائف، كما أنها تشكل أحد العناصر الأساسية للاقتصاد الريفي في مصر.

جدير بالذكر أن مشروع "روابط" يعمل على إشراك ودمج جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الألبان لتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات، بما يضمن تعزيز امكانات صغار المنتجين، وأيضًا تحسين أداء مراكز تجميع الألبان وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك من أجل إعداد مراكز تجميع الألبان للقيام بدور محوري في تقديم الدعم الفني وتأهيل صغار منتجي الألبان لضمان إنتاج ألبان عالية الجودة يتم تداولها بشكل آمن وملائم.

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