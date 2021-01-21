ضبط صاحب مخبز استولى على 151 ألف جنيه من أموال الدعم بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2،3 طن "مصنعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط (2،07 طن "كبدة مستوردة) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.وضبط (7،04 طن أرز تمويني مدعم) غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستخدمي البطاقات التموينية، بحوزة أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة بمحافظة الجيزة.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (151،105 جنيه)، وضبط (50،000 قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 200متر أقمشة "مستلزمات إنتاج " بدون مستندات مجهولة المصدر )، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بمحافظة الغربية.ونجحت الجهود في ضبط (5950 قطعة مستلزمات طبية " كمامة – جوانتى " بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط (2،5 طن منظفات صناعية "كلور") بدون بيانات "مجهول المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.