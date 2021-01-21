إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى على الأراضي الزراعية بناحية أشمون، أحدهم بقرية سمادون على مساحة 135 متر عبارة عن طوب أبيض وأسمنت، والأخرى بشنشور بمساحة 100 متر عبارة عن طوب أبيض وأحمر وطين، بالإضافة الى إزالة فورية لحالة تعدى بناحية الدراجيل بالشهداء بمساحة إجمالية 122 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.و أضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، استمرارا لتنفيذ الإزالات في المهد، تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بناحية ميت خلف بشبين الكوم بمساحة 150 متر عبارة عن طوب بلوك، فضلا عن إزالة في المهد لحالة تعدى بقرية الشهيد فكرى ببركة السبع على مساحة 8 أمتار على هيئة مقبرة بالطوب الأبيض وأسمنت، وأكد أن إدارة حماية الأراضي الزراعية تداوم المتابعة لرصد أي حالة تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة