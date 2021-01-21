الأمن العام يضبط 214 سلاحًا ناريًا وينفذ 79 ألف حكم فى 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 214 قطعة سلاح ناري، و211 قضية مخدرات وتنفيذ 79729 حكمًا قضائيًا متنوعًا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.