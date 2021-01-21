المعهد المصرفى يحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»

نظم المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية للبنك المركزي، حفلًا افتراضيًا، بمناسبة تخريج أول دفعة من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفى الإفريقى، والذى تم تنفيذه عبر الإنترنت، بمشاركة 13 متدربًا من ثمانية بنوك مركزية إفريقية.وشارك في الحفل كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي، وعبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة المعهد المصرفي، وعدد من قيادات البنوك الإفريقية.وفي هذا السياق، أعرب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، عن سعادته بتخريج أول دفعة من برنامج قيادات المستقبل فى القطاع المصرفي الإفريقى، قائلًا: «لقد تميزت الفترة الماضية بتعاون غير مسبوق على صعيد القطاع المصرفي بين مصر وجميع الدول الإفريقية بقيادة البنك المركزي المصرى».وشدد على أهمية التعلم والتعليم الذي دائمًا ما يؤتى ثماره في الصناعة المصرفية التي تتميز بالديناميكية، حتى يكون رأس المال البشري أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات المتلاحقة والمتسارعة لتحقيق أهدافنا الطموحة. وأضاف: «تجمعنا نفس القارة ولدينا نفس الهدف وهو الازدهار والتنمية، فلتتضافر جهودنا من أجل غد أفضل».