رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شعراوى» و«الزملوط» يتابعان المشروعات التنموية بالوادى الجديد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة.

شهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة والتى تقدر استثماراتها بحوالى 269،4 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وتذليل أية مشكلات تعترض التنفيذ.

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في كافة مجالات البنية التحتية وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 17 مشروعا فى 7 قرى بتكلفة 139 مليون جنيه ويستفيد منها أكثر من 13 ألف مواطن فيما يتم تنفيذ 43 مشروعا فى المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 304 ملايين جنيه بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطنى قري مضيفا أن اللقاء تضمن أيضا جهود محافظة الوادى الجديد في تحويل الآبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية وذلك ترشيدًا للإنفاق والتحكم في كميات المياه الجوفية والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.

وأشاد اللواء شعراوي بما تشهده محافظة الوادى الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديًا مؤكدًا أن الوادى الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية حيث تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية في الإشعاع الشمسي مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها مشددًا على عدم التهاون بأى إجراءات وضرورة توخى الحذر والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

وأشار اللواء محمود شعراوى أن اللقاء تناول أيضًا متابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة والورش الحرفية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحًا أن اللقاء تابع أيضًا ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

موضوعات متعلقة

ضبط تمثال أثري وزنه 1.5 طن قبل بيعه في الإسماعيلية

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى

قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بالغربية

مناقشات لكتب وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة