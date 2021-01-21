ضبط 200 طربة حشيش فى حملات أمنية مكبرة بالبحيرة

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما تجارة المخدرات.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة ) بحوزة ( 3أشخاص) وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة.