ارتفاع عدد ضحايا انفجار بغداد إلى 21 قتيلًا و44 جريحًا

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد القتلى في حادث التفجير وسط بغداد إلى 21 قتيلًا و44 جريحًا.وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، اليوم الخميس، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر حزامًا ناسفًا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 أخرين في سوق بوسط بغداد.وقالت مصادر في الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.