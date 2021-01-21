إحالة باحث قانونى بشركة مياه الشرب والصرف وآخر للجنايات بتهمة التزوير

أمرت النيابة العامة، بإحالة كل من "وليد. ج"، باحث قانونى بالجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و"أحمد. ز"، محاسب، وذلك على خلفية اتهامهما بالتزوير والاستيلاء.ذكرت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 10948 لسنة 2020 جنايات العياط، والمقيدة برقم 2689 لسنة 2020 كلى جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "وليد. ج"، باحث قانوني بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كونه من أرباب الوظائف العمومية والثانى ليس من أربابها ارتكبا تزويرًا فى محضر رسمي، وهو الخطاب الموجه إلى مجلس مركز ومدينة العياط المؤرخ 29 أبريل 2019 والمنسوب إلى الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن أثبتا به البيانات المراد إثباتها وقاما باصطناعه على غرار نظائره الصحيحة، وأمهرها المتهم الأول بخاتم الجهة محل عمله، وكذا توقيع نسبه زورًا للمختص بذات الجهة ليصبغ عليه صفة الرسمية، وذلك على خلاف الحقيقة.كما قلدا بواسطة آخر مجهول توقيع المختص بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأن قام المجهول بتقليده على غرار الصحيح وضمنه على المحرر موضوع الاتهام سالف البيان ليصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، واستعملا المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله، بأن قاما بتقديمه للمجنى عليه "حسن زهران"، وذلك مع علمهما بتزويره.