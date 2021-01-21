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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:54 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4390 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1670 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 110 مخالفات السير بدون تراخيص، 55 مخالفة شروط التراخيص، 40 مخالفة موقف عشوائي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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