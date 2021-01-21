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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس عاطل يستغل طفله في بيع المخدرات بمصر القديمة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال ابنه 10 سنوات في بيع المخدرات لعملائه بعد إخفائها داخل ملابسه وبيعها بدائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها قيام "م. س. م" 30 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضيتين أخرها 13308 لسنة 2018م الطالبيه جيزة " مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضةـ دائرة القسم، واستغلال ابنه "س" 10 سنوات ومقيم بذات العنوان في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسه.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبصحبته ابنه سالف الذكر.

وعثر بحوزة الأول على مبلغ مالي 235 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض " نصل معدني "، وعثر بين طيات ملابس الثاني على قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام، 14 قرص مخدر.

بمواجهة الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وأقر باستغلال ابنه الحدث في إخفاء المواد المخدرة لتسهيل ترويجها علي عملائه والحيلولة دون ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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