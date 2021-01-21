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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس خادمة شرعت في قتل أجنبية لسرقتها

الخميس 21/يناير/2021 - 10:51 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس خادمة شرعت في قتل سيدة أجنبية بعد سرقتها بالقاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقرت المتهمة "عفاف. ع"، بارتكابها محاولة قتل المجني عليها بعد سرقتها بمنطقة التجمع.

وقالت المتهمة إنها تتردد على المجني عليها كل فترة لخدمتها وتنظيف شقتها وتعرفت عليها على أحد الجروبات الخاصة بطلب خادمات باليومية، ولم تطلب منها المجني عليها أي إثبات شخصية، وكل هدفها هو تنظيف الشقة وتجهيز لها الطعام.

كما أقرت المتهمة بأنها استغلت مرض المجني عليها وثقل سماعها في سرقتها وقامت بسرقة مبالغ مالية على فترات متباعدة دون وعيها.

ويوم الواقعة تمكنت المتهمة من سرقة مصوغات قيمة الثمن من داخل غرفة المجني عليها وإخفائها بملابسها الخاصة، وعندما اكتشفت المجني عليها اختفاء المصوغات حاولت تفتيشها قبل الخروج ما اضطرها لدفعها أرضا وضربها بآلة حادة ولذت بالفرار.

كما أقرت المتهمة بإخفاء المسروقات لدى صديقها مقيم بمنطقة المرج حتى تبعد المشبوهات عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تحمل جنسية أجنبية تتهم فيها سيدة تتردد عليها لخدمتها بسرقتها والشروع في قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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