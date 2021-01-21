لحظة الانفجار الانتحاري في بغداد (فيديو)

ولاحقا أعلن مدير إعلام عمليات بغداد، العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن انفجارًا مزدوجًا وقع في ساحة الطيران، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة التفجيرات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس.وأفادت قناة العربية، الخميس، بأن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف سوقا شعبيا في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، والتي تعد منطقة شعبية، غالبا ما تكون مزدحمة في مثل هذا التوقيت.وأشارت إلى مقتل 8 وإصابة آخرين في التفجير الذي وصف بالخرق الأمني الخطير، لا سيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارا أمنيا غير مسبوق منذ مطلع الشهر الجاري.