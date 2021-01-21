رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تلقي القبض على أحد إرهابي داعش بالأنبار

الخميس 21/يناير/2021 - 10:51 ص
القبض على أحد إرهابي
القبض على أحد إرهابي داعش بالأنبار
ا ش ا
طباعة
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس إلقاء القبض على ناقل بريد قاطع الأنبار بتنظيم "داعش" في قضاء الرطبة.

وذكرت الوكالة وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية المتمثلة في مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الرطبة المطلوب وفق أحكام المادة (٤إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعمل بما يسمى قاطع الأنبار بصفة ناقل بريد لعناصر عصابات داعش بين محافظة الأنبار وقضاء الرطبة، ويقوم بإيصال البريد بين عناصر داعش من خلال التخفي بمهنة راعي أغنام، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى القضاء لنيل جزاءه العادل

موضوعات متعلقة

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الصور

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى

قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بالغربية

مناقشات لكتب وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة