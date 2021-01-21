مصادر بـ«التعليم»: إقبال الطلاب على منصة حصص مصر تعدى مليون مشاهدة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إقبال طلاب الصف الثالث الثانوي على متابعة منصة حصص مصر التابعة للوزارة.وقالت المصادر أن المنصة يدخل عليها العديد من الطلاب وقد تعدت المشاهدات عليها مليون مشاهدة، مشيرة إلى أن المنصة في تطوير دائم من أجل شرح أكثر للطلاب، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تطورات أكثر في القناة من أجل الطلاب وذلك قبل امتحانات الثانوية العامة.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وفرت عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة في المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تقدم عدد من الخدمات للطلاب منها:- القنوات التعليمية لجميع الصفوف الدراسية.- إطلاق منصة الحصص الإلكترونية.- توفير طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية.- تقدم أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.- تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg.