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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

باستثمارات 13 مليون دولار.. «البترول» توقع باكورة عقود البحث عن الذهب

الخميس 21/يناير/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعًا، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 202، والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضي.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

وأوضح «الملا»، أن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات، وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق افضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن اقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، هو إضافة مهمة تثري النشاط التعديني وتعزز من دور رأس المال الوطني في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أنه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقي الشركات الفائزة بالمزايدة.

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