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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الدواء» تدرب 1100 صيدلي على سياسات العمل والرعاية الحرجة للأطفال

الخميس 21/يناير/2021 - 10:47 ص
الدكتور علي الغمراوي،
الدكتور علي الغمراوي،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، قيام فريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة بتدريب 100 صيدلي إكلينيكي علي تخصص الرعاية الحرجة للأطفال، وأن برنامج التدريب تم علي مرحلتين ليشمل جميع محافظات الجمهورية.

ومن جهته، أوضح الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الدورة التدريبة هو تطوير ورفع كفاءة مفتشي الصيدلة الإكلينيكية والصيادلة الإكلينيكين بجميع محافظات الجمهورية في مجال رعاية الأطفال، حيث أن هذا التخصص يتطلب التعامل بحرص ودقة وكفاءة عالية مع الحالات المرضية، وأن الهيئة تهدف من خلال تلك البرامج التدريبية إلى تحقيق رضاء المواطنين، وتيسير تقديم الخدمة الصيدلية ؛ وهو ما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

وأشار رجائي إلى أن فريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية قدم مجموعة من البرامج التدريبة للصيادلة الإكلينيكيين في عدة تخصصات طبية "الرعاية الحرجة للمبتسرين، الرعاية الحرجة للكبار، أساسيات ممارسة الصيدلة الإكلينيكية للمبتدئين"، فضلا عن الأيام العلمية الشهرية التي تعقد بصفة شهرية وتهدف إلى الارتقاء بالمستوي العلمي للصيادلة ومفتشي الصيدلة الإكلينيكية.

وفي ذات السياق، قام فريق التفتيش الحكومي بهيئة الدواء المصرية بتدريب 1000 صيدلي على سياسات العمل الصيدلي بالمؤسسات الصيدلية المختلفة، وذلك بهدف رفع كفاءة المديرين، ومفتشي الصيدلة، والصيادلة، لتطوير الخدمات الصحية المقدمة بالجهات الحكومية، حيث تم التدريب على "الاستغلال الأمثل للميزانية لتوفير الاحتياجات الفعلية من الأدوية بالطريقة الصحيحة، سياسات التعامل مع الأدوية المخدرة، كيفية تطبيق الاشتراطات الصحية للتخزين الجيد للأدوية، سياسات صرف الأدوية وترشيد الاستهلاك، تفعيل لجان الأدوية لحل جميع المشاكل المتعلقة بالأدوية بالجهات المختلفة، ورش عمل لعرض السلبيات الخاصة بكل جهة وكيفية تلافيها".

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية طموحة للنهوض بمستوى الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال.

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