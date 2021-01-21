إصابة 4 أشخاص صدمتهم دراجة بخارية بالطريق الزراعي في القليوبية

أصيب 4 أشخاص صدمتهم دراجة بخارية أثناء عبور طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية باتجاه بنها، تم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة كفر أبو جمعة بدائرة مركز شرطة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.بالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاة على جانب الطريق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم على الفور إبلاغ إسعاف القليوبية وتم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب التخصصى لتقديم العلاج اللازم لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إلى جانب العمل على تيسير الحركة المرورية على الطريق.