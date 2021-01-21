حبس المتهمة بالاشتراك مع زوج شقيقتها بالشروع في قتل زوجها

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمة بالاشتراك مع زوج شقيقتها في قتل زوجها بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى، والاستعلام عن حالة المصاب.وأقرت المتهمة "نادية.ع" بارتكابها جريمة الشروع في قتل زوجها "بهاء.م"، بالاشتراك مع زوج شقيقتها بسبب خلافات مالية بينهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيدة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة زوج شقيقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبط المتهمة الأولى وجارى ضبط المتهم الثانى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.