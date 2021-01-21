إطلاق مبادرة لمحو الأمية في «طلحة» بالقليوبية

أطلق معهد طحلة الابتدائى الازهرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للأزهر وهيئة تعليم الكبار بالقليوبية، مبادرة جديدة تحت عنوان «طحلة بلا أمية» حملت شعار «معًا لمحو أمية الجميع ممن لم يلتحقوا بالتعليم.وبدأ تنفيذ المبادرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الازهر السابق وابن القرية.قال مجدى فتحي النادي، معلم، إنه تم إطلاق المبادرة لمحو أمية كل من لم يلتحق بالتعليم، مشيرًا إلى أنه تم فتح فصل لمحو الأمية مكون من 20 دارس منذ بداية العام المنصرم، وتم إرجاء حصص التدريس بسبب كورونا بناء على تعليمات الدكتور محمد الشحات وكيل الوزارة.