إخلاء سبيل 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 7 متهمين على ذمة القضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.