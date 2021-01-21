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سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: محور قنا يوفر أكثر من 200 مليون جنيه لخزينة قنا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:39 ص
النائب أحمد عبدالماجد
النائب أحمد عبدالماجد الأحمر
مني هيبة
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قال النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، إن نواب المحافظة تقدموا إلى المحافظ اللواء أشرف الداودي، بطلب لإنشاء محور عرضى لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي.

وأوضح «الأحمر»، في بيان اليوم الخميس، أن هذا المحور سيوفر نحو 215 مليون جنيه، كان سيتم إنفاقها لإنشاء كوبرى خاص لخدمة مدينة قنا الجديدة، بتكلفة 85 مليون جنيه، وكوبرى الرياح بتكلفة 130 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المقترح سيسهم أيضًا فى خدمة عدد من المشروعات الهامة في المحافظة، منها ربط المدن الجديدة الجاري تنفيذها في شرق وغرب المدينة، وخدمة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، إضافة إلى ربط المحافظة بموانئ التصدير بالبحر الأحمر، وربط جامعة جنوب الوادي بقرى غرب النيل، كما سيتم الاستفادة منه أيضًا في خدمة المنطقة الصناعة الأولى بـ«كلاحين قفـط»، والمنطقة الصناعية الثانية «بهو» بمركز نجع حمادي.



وأكد " الأحمر" أن المحور سيساهم أيضا فى توفير طريق بديل لسيارات النقل الثقيل بدلًا من بدلًا ن الكباري الحاليةغير المجهزة لتحمل ذلك النوع من السيارات، وبالتالى منع دخولها إلى مدينة قنا، ما يزيد من العمر الافتراضى للكبارى الداخلية، ويقلل تكلفة صيانتها.
وفي وقت سابق صرح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، وعددهم 20 عضوًا، قامو بمخاطبة محافظ قنا لإنشاء محور عرضى يبدأ من مديتة قنا الجديدة بطريق قنا – سفاجا وينتهى بالطريق الصحراوى الغربى قنا-الأقصر.

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