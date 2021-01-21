محافظ مطروح: صرف منحة المولد النبوى للعمالة الغير منتظمة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتيسير صرف منحة المولد النبوى الشريف للعمالة الغير منتظمة للمسجلين بقاعدة بيانات القوى العاملة، وفق القرار الوزارى رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ مع الإعلان والنشر عنها لتعريف المستحقين لها بمحافظة مطروح، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح فريد السنوسي مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن عدد العمالة المستفيدة بقاعدة البيانات بالمحافظة ٧٧٠٩ عمال، بإجمالى مبلغ 3،854500 مليون جنبه بواقع ٥٠٠ جنيه لكل عامل.وأشار إلى أنه سيتم الصرف بمكاتب البريد، خلال الفترة المحددة للصرف ٣٠ يومًا، والتى تبدأ من يوم ٢٤ يناير الجاري حتى ٢٣ فبراير ٢٠٢١، مع توجه الفئات المستفيدة من العمالة غير المنتظمة لمكاتب البريد بالرقم القومى للصرف خلال المدة المحددة.