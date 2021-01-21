رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المحامين: نعمل على إعداد الأعضاء الجدد مهنيًا وعمليًا بشكل جيد

الخميس 21/يناير/2021 - 10:36 ص
حسين الجمال، الأمين
حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين
محمد جعفر
طباعة
قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تعمل على إعداد المحامين مهنيا وعلميا، بداية من جلسة حلف اليمين القانونية، حتى يكون مستعدًا للبدء في ممارسة مهنة المحاماة، مستطردًا: "المحاماة أعظم رسالة في الوجود، ومهنة عظيمة وراقية ليست في مصر فقط؛ بل في العالم أجمع".

وأكد أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط صحة القيد بنقابة المحامين، كما هو منصوص عليه بقانون المحاماة، مشيًرا إلى أن القسم له معاني جليلة يجب أن يعيها كل محام.

وأكد (الجمال) خلال كلمته بجلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بنقابات (شمال الشرقية، جنوب الشرقية، المنوفية، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، ومرسى مطروح)، أن النقابة حرصت على توفير مكان مجهز لجلسات حلف اليمين، بما يراعى الإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن النقيب العام (رجائي عطية) حريص كل الحرص على أن يؤدي جميع المحامين قسم اليمين القانونية أمامه.

وأضاف الأمين العام، أنه "بعد أداء القسم سيصبح كلٌّ منكم محام ومحامية ويحمل لقب أستاذ وأستاذة، وأن المحاماة أعظم رسالة في الوجود، فيجب عليكم أن تتقنوا أدائها".

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد