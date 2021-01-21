المحامين: نعمل على إعداد الأعضاء الجدد مهنيًا وعمليًا بشكل جيد

قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تعمل على إعداد المحامين مهنيا وعلميا، بداية من جلسة حلف اليمين القانونية، حتى يكون مستعدًا للبدء في ممارسة مهنة المحاماة، مستطردًا: "المحاماة أعظم رسالة في الوجود، ومهنة عظيمة وراقية ليست في مصر فقط؛ بل في العالم أجمع".وأكد أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط صحة القيد بنقابة المحامين، كما هو منصوص عليه بقانون المحاماة، مشيًرا إلى أن القسم له معاني جليلة يجب أن يعيها كل محام.وأكد (الجمال) خلال كلمته بجلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بنقابات (شمال الشرقية، جنوب الشرقية، المنوفية، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، ومرسى مطروح)، أن النقابة حرصت على توفير مكان مجهز لجلسات حلف اليمين، بما يراعى الإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن النقيب العام (رجائي عطية) حريص كل الحرص على أن يؤدي جميع المحامين قسم اليمين القانونية أمامه.وأضاف الأمين العام، أنه "بعد أداء القسم سيصبح كلٌّ منكم محام ومحامية ويحمل لقب أستاذ وأستاذة، وأن المحاماة أعظم رسالة في الوجود، فيجب عليكم أن تتقنوا أدائها".