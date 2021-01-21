التفاصيل الكاملة لأخطر عصابة لتزوير التوكيلات والأختام الرسمية

تنفرد "الدستور" بنشر الاوراق الكاملة مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لتزوير التوكيلات الرسمية والاختام الحكومية، في القضية المعروفة اعلاميا بـ" عصابة تزوير التوكيلات".وكشف امر احالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر احمد بكر المحامي العام، قيام المتهمين وهم " م. ا.م.ا"، 52 سنة، و" م. ع.ف. ر"،48 سنة، مندوب مبيعات، و"أ. ع. ا. ط"، 48 عاما بدون عمل، و"ع. أ. أ. م. ا"،44 عاما، محامي بتزوير عدد كبير من التوكيلات الرسمية وتقليد الاختام الحكومية.وتبين من التحقيقات في القضية المقيدة برقم 114 لسنة 2020 كلى شمال القاهرة، قيام المتهم الأول بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهولة في ارتكاب تزويرفي محررات رسمية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرهم وأمده بالبيانات المراد تدوينها فأنشأها المجهول على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورة للمختصين بتلك الجهات ومهرها ببصمات أختام وعلامات مقلاة عزاها لذات الجهات واستعملها المتهم الأول.- تزوير إيصالات امانةالمتهمان الأول والثاني، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات من محررات آحاد الناس هي إيصالات الأمانة سند الجنح أرقام ۹۹۳، ۹۱۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹،۱۰۱۹، ۱۰۱۷، ۱۰۳۷۳، ۱۰۲۶۲ لسنة ۲۰۱۰ جنح روض الفرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعد الأول الثاني في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها فدون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمجني عليهم محمود إبراهيم حسنين، حكمت مصطفي عرفة، رانيا محمود إبراهيم حسنين، أحمد محمود إبراهيم حسنين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملاها فيما أعدت من أجله بأن احتج بهم الثاني أمام محرري المحاضر المذكورة وفي ساحات القضاء مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقاتالأول اشترك بطريقي - الاتفاق فيما بينه - والمساعدة مع المتهم الثاني في الإبلاغ ويسوء قصد لبعض من الحكام الإداريين محرري المحاضر المبينة بيتد الاتهام السابق، بامور كاذبة مستوجبة العقوبة فاعليها في ارتكاب كل من محمود إبراهيم حسنين، حكمت مصطفي عرفة، رانيا محمود إبراهيم حنين، أحمد محمود إبراهيم حسين وقائع تبديد مبالغ نقدية على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.- اصطناع توكيلات وتقليد أختامفيما قام المتهمان الأول والثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق - فيما بينهما - والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ۲۰۵، ج لسنة ۲۰۱۰ توثيق البساتين والمنسوب صدوره لمأمورية شهر عقاري البساتين وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويره وأمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها به فانشائه على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بهذه الجهة ومهره ببصمات أختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة واستعمله المتهم الثالث على النحو المبين.و قلدا بصمات أختام وعلامات إحدى جهات الحكومة (مأمورية شهر عقاري البساتين) بأن اصطنعاها على غرار الصحيح منها ويضما بها المحرر المزور موضوع بند الاتهام السابق على النحو المبين في التحقيقات، كما قلدا بصمات أختام وعلامات جهات حكومية مأموريات شهر عقاري إمبابة، قصر النيل، البساتين، الجيزة، الوراق) بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وبصم بها المحررات المزورة موضوع بند الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.اشترك بطريقي الاتفاق فيما بينه وبين آخرين مجهولين والمساعدة مع موظفين عموميين حسنی النية " أميني السر بمحكمة روض الفرج الجزئية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أوراق محاضر الجلسات في القضايا أرقام ۱۲۹۰، ۲٤۰، ۲۲۵ لس سنة ۲۰۰۹، ۳۲۵، ۱۹۴۹، ۱۹۲۷، ۹۹۲۸، ۱۹۷۹، ۱۰۱۹۱،۱۰۱۹۷، ۱۰۳۷۲،۱۰۲۶۳ لسنة ۲۰۱۰ جنح روض الفرج حال تحريرها المختصين بوظائفهم وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن أتفقوا على تزوير تلك المحررات ومثل مجهولون أمام الموظفين المذكورين منتحلين الوكالة عن كل من المتهمين في تلك القضايا بموجب التوكيلات المزورة وأيدوا دفوعهم في تلك القضايا إضرارا بالمتهمين فيها فتمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.- تزوير محررات رسمية أمام القضاءاشترك بطريقي الاتفاق فيما بينه وبين آخرين مجهولين - والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو موظف التنفيذ بنيابة روض الفرج في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقاريير المعارضة والاستئناف في القضايا أرقام ۲۲۵،۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۹۹۲۸، ۹۱۲۹، ۱۰۱۹،۱۰۱۶۷، ۱۰۲۷۲، ۱۰۲۶۲ لسنة ۲۰۱۰ جنج روض الفرج بأن اتفقوا على تزويرها ومثل المجهولين امام الموظف المذكور منتحلين الصفة بموجب التوكيلات المزورة وقرروا بالمعارضة والاستئناف فيها دون ارادتهم ووقعوا بتلك الصفة الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات هي إيصالات الأمانة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بان أمداه بالبيانات المراد إثباتها بها فدون المجهول بياناتها وذيلها بتوقیعات نسيها زورة للمجني عليهما محمود إبراهيم حسنين، حكمت مصطفي عرفة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمالاها فيما أعدت من أجله بان احتج بها الثالث أمام محرري المحاضر المذكورة وفي ساحات القضاء مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.و اشترك الأول بطريقي - الاتفاق فيما بينه والمساعدة مع الثالث في الإبلاغ وبسوء قصد لبعض من الحكام الإداريين محرري المحاضر المبينة بيند الاتهام السابق بأمور كاذبة مستوجبة العقوبة فاعليها هي ارتكاب كل من محمود إبراهيم حسنين، حكمت مصطفي عرفة وقائع تبديد مبالغ نقدية على خلاف الحقيقة، واشترك الأول بطريقي - الاتفاق فيما بينه والمساعدة مع الثالث في الإبلاغ ويسوء قصد لبعض من الحكام الإداريين "محرري المحاضر المبينة بيند الاتهام السابق بأمور كاذبة مستوجبة العقوبة فاعليها هي ارتكاب كل من محمود إبراهيم حسنين، حكمت مصطفي عرفة وقائع تبديد مبالغ نقدية على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.- رفع قضايا بتوكيلات مزورةالمتهمان الأول والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما - والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية أمين الشرطة محمد السيد حسائين محرر المحضر رقم ۲۷۲۱۸ لسنة ۲۰۰۸ جنح قسم امبابة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو أوراق المحضر آنف البيان الصادر عن قسم شرطة امبابة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه بأن اتفقا على تزوير ذلك المحرر ومثل الرابع أمام محرر المحضر منتحلا وكالته عن طه السيد محمد عبد السلام بالتوكيل رقم ۲۳۹۹ ج السنة ۲۰۰۷ توثيق امبابة بدون علم الموكل بذلك التوكيل وعلى غير ارادته وأبلغ بارتكاب حكمت مصطفي عرفة واقعة التبديد محل ذلك المحضر ووقع بتلك الصفة الكاذبة.اشتركا بطريقي الاتفاق - فيما بينهم والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر من محررات آحاد الناس هو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم ۲۷۲۱۸ لسنة ۲۰۰۸ جنج قسم إمبابة وكان طريق الاصطناع بأن اتفقا معها على انشابنه على غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك مداد البيانات المراد إثباتها به فدون ذلك المجهول بياناته وذيله بيمه نسيها زورا للمجني مصطفي عرفة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمالاها نيابة شمال القاهرة، فيما أعدت من أجله بان احتج بها الرابع أمام محرري المحاضر المذكورة وفي ساحات القضاء مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.اقوال الشهودوكشف الشاهد أحمد عبد الوهاب عبد المجيد، رئيس تحقيقات قسم شرطة روض الفرج، انه في غضون عام ۲۰۱۰، وحال عمله بقسم شرطة روض الفرج في غضون عام ۲۰۱۰ حرر المحاضر أرقام ۱۹۹۲۹ ۹۱۲۷، ۱۹۲۸، 11۲۹ لسنة ۲۰۱۰ جنج روض الفرج بناء على بلاغات منسوبة للمتهم الثاني صفته مجني عليه في وقائع تهديد مبالغ مالية بموجب إيصالات أمانة طالع أصلها وأرفق صوره من كل إيصال بالمحضر الخاص به.وشرح محمد جابر نجدي محمد، رئيس تحقيقات قسم شرطة روض الفرج انه في غضون عامر ۲۰۱۰، وحال عمله بقسم شرطة روض الفرج في غضون عام ۲۰۱۰ حرر المحضرين رقمي ۱۰146، ۱۰۱۷ لسنة ۲۰۱۰ جنج روض الفرج بناء على بلاغات منسوبة للمتهم الثاني بصفته مجني عليه في وقائع تبديد مبالغ مالية بموجب إيصالات أمانة طالع أصلها وأرفق صوره من كل إيصال بالمحضر الخاص به.وقال الشاهد محمد السيد حسانين ۲۸ عام - أمين شرطة بقسم شرطة امبابة انه في غضون عام ۲۰۰۸، حرر المحضر رقم ۳۷۲۱۸ لسنة ۲۰۰۸ جنح إمياية بناء على بلاغ منسوب للمتهم الثالث بصفته مجني عليه في واقعة تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة طالع أصله وأرفق صورها بالمحضره.وذكر الشاهد مراد السيد العربي عبد الرحمن عارف، 51 عاما، موظف بنيابة روض الفرج، أنه يعمل أمين السر المختص بتحرير محاضر الجلسات لبعض القضايا محل التحقيق، وأردف بأنه دون بمحاضر الجلسات كل ما تم بالجلسة وأن بعض القضايا حضر بها محامين عن المتهمين بها وأثبتهم بمحاضر الجلسات وبالبعض الآخر حضر محامين عن المجني عليهم وقدمت بعض أصول الإيصالات بالجلسات.