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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل.. سعر الدينار الليبي اليوم الخميس 21-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 12:42 م
الدينار الليبي
الدينار الليبي
وكالات
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يبحث الكثير من المواطنيين الليبيين وغير الليبيين الذين يقيمون بليبيا عن سعر الدينار الليبي بشكل يومي وذلك مع تغيرات ما يحدث داخل الدولة من تغيرات جذرية في جميع أنشطتها الحكومية والخاصة أيضا.

وننشر هنا في الدستور سعر الدينار الليبي اليوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري، حيث واصلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصعود مقابل الدينار الليبي، خلال تعاملات السوق الموازية الليبية.

أسعار العملات العربية اليوم
وبلغ سعر الدينار التونسي 6.55 دينار ليبي، واستقر الجنيه المصري عند 0.35 دينار، أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.65 دينار ليبي، وسجل الذهب عيار 18 نحو 223 دينارا، وعيار 21 نحو 260.16 دينار، وعيار 24 نحو 297.3 دينار.

أسعار العملات الأجنبية
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 21 يناير 2021م، خلال آخر تحديث للأسعار:

سعر الدينار الليبي اليوم

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.47 دينار
الدولار حوالة تركيا 5.47 دينار
الدولار حوالة دبي 5.46 دينار
اليورو 6.55 دينار
الجنيه الإسترليني 7.30 دينار
الليرة التركية 0.73 دينار
الدينار التونسي 2.01 دينار
الدينار الاردني 7.65 دينار

الجدير بالذكر أن الدينار الليبي تم إصداره في عام 1971 ليحل محل الجنيه الليبي، ويتكون الدينار من 1000 درهم صادرة عن المصرف المركزي، كما أنه مرتبط مع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ 18 مارس 1986 بسعر ثابت وهو وفق أخر تعديل في 14 يونيو 2003 مساويًا 0.5175 وحدة حقوق سحب الخاصة لكل دينار واحد ويقوم مصرف ليبيا المركزي بنشر أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقًا لتغير تلك العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.

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