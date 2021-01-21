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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يبلغ‭‬ أعلى مستوى له في أسبوعين

الخميس 21/يناير/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعد الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد
من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وربح 1.7%، أمس الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 1871.70 دولار للأوقية.

وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير، اليوم الخميس، ويترقب المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، اليوم الخميس.

كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد- 19 التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي، وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسًا على عقب، ويُعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام عند أقل من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 25.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.

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