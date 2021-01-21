رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 21/يناير/2021 - 10:23 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى تعاملات آخر تداولات الأسبوع - اليوم الخميس - بدعم من الصعود المماثل الذى شهدته أسواق المال العالمية عشية أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2348 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14151 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4470 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3318 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 1445 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 23 سهم، 250 ألف سهم، 600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 226.7 ألف سهم.

في سياق آخر أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، قرارات مجلس الإدارة، والذي انعقد أمس الأربعاء، ووافق على مقترح زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه بإصدار 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات، تمويلًا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020، ووافق على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

واعتمد المجلس، بحسب بيان البنك للبورصة المصرية، اليوم الخميس، تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، كما وافق المجلس على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، وتعديل المواد 23 و48 من النظام الأساسي للبنك.

في سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، على تكليف محمد أحمد السيد جلال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بأعمال واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بايدن يهدم أول قرارات ترامب بعد يوم واحد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد