صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى تعاملات آخر تداولات الأسبوع - اليوم الخميس - بدعم من الصعود المماثل الذى شهدته أسواق المال العالمية عشية أمس.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2348 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14151 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4470 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3318 نقطة.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 1445 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 23 سهم، 250 ألف سهم، 600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 226.7 ألف سهم.في سياق آخر أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، قرارات مجلس الإدارة، والذي انعقد أمس الأربعاء، ووافق على مقترح زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه بإصدار 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات، تمويلًا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020، ووافق على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.واعتمد المجلس، بحسب بيان البنك للبورصة المصرية، اليوم الخميس، تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، كما وافق المجلس على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، وتعديل المواد 23 و48 من النظام الأساسي للبنك.في سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، على تكليف محمد أحمد السيد جلال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بأعمال واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.