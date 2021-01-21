«الصحة العراقية» تعلن الاستنفار لاستقبال جرحي تفجير وسط بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم لخميس، استنفار جميع المؤسسات الصحية لاستقبال جرحى التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد.وقال قيادة عمليات بغداد، اليوم، أنه قد سقط شهداء جراء تفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد، وقال ضابط في مكان الحادث، ان انفجارًا وقع في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.