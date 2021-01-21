طالب يُشعل مواقع التواصل بلوحة «آية الكرسى» فى المنوفية (صور)

أشعل طالب بالفرق الأولى بكلية الهندسة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لوحة لآية الكرسي، صممها بخط اليد، حازت على إعجاب الآلاف، وتناقلتها الصفحات، حيث تم تصميمها بخط اليد.وقال الطالب أحمد نبوي، ابن قرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم، شعبة كهرباء بكلية هندسة إلكترونية بمنوف، والذي يعمل بجانب دراسة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، إنه بدأ الرسم منذ عامين فقط بتقليد الخطوط، إلى أن شجعه أصدقاؤه وبعض المقربين منه، بزيادة اللوحات، لكنه أكد أن عامل الوقت هو الذي يتحكم فيه، لأنه صباحًا طالبًا وآخر اليوم يعمل بشركة المياه والصرف الصحي ولا يقوم بتنفيذ تلك اللوحات سوى في الإجازة.وأشار «نبوي»، إلى أن اللوحة أخذت منه 343 ساعة عمل حتى قام بتنفيذها يدويًا بالكامل، موضحًا أنه لم يتلق أي تعليم أو أى كورسات، ولكنها موهبة أعطاه الله إياها، وما ساعده هو مشاهدة بعض الرسومات على «يوتيوب»، معربًا عن سعادته بانتشار لوحته على صفحات السوشيال ميديا، التي لاقت استحسان الجميع وتناقلوها على نطاق واسع.