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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: قطاعات البناء المستفيد الأول من المشروعات القومية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، أحدثت طفرة في العديد من الصناعات ومنها قطاع مواد البناء والتشييد والبناء بالإضافة إلي أنها وفرت الملايين من فرص العمل للشباب.

وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن صناعات مواد البناء المحلية من أهم القطاعات التي استفادة من المشاريع القومية للدولة حيث بلغت نسبتها أكثر من 90% وأشهرها الحديد والاسمنت والطوب والمواد العازلة والسيراميك وغيرها، كما ساهمت في تحريك السوق وفتح فرص جديدة للنمو لكافة القطاعات.

وأكد " عوض" أن صناعات مواد البناء كغيرها من الصناعات المرتبطة بها مثل التشييد والبناء والمقاولات في حاجة إلي محفزات بشكل مستمر، كونها من القطاعات الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقادرة علي توظيف الشباب، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة من أهم المدخلات التي تؤثر علي أسعار صناعات مواد البناء وبالتالي أي زيادة او انخفاض تظهر سريعًا، مطالبًا بدعم أسعار الغاز والطاقة للمصانع.

كما شدد عضو الجمعية عل أهمية استمرار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع المقاولات والتشييد والبناء في ظل حائجة فيروس كورونا للحفاظ علي استمرار العمل وقوة العمالة في تلك القطاعات، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية لتمويل الشركات وتأجيل سداد بعض مستحقات الدولة وخفض أسعار الفائدة.

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