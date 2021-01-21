«معركة شدوان».. البحرالأحمر تحتفل بعيدها القومي

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بعيدها القومي، من خلال وضع إكليل من الزهو على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة وحرب 1956 و1967، وانتصار القوات المسلحة وأهالي الغردقة من الصيادين.يحضر وضع أكليل الزهور نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية، والسكرتير العام للمحافظة محمود بندراي، والسكرتير العام المساعد، وقيادات الشرطة، ومديرى المديريات ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.