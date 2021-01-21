مقتل وإصابة 3 شرطيين جراء انفجار في أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، مقتل شرطيين اثنين وإصابة آخر جراء انفجار بإقليم "بادغيس" بغرب البلاد.وقال عضو المجلس الإقليمي خان جان ظفار حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية إن سيارة تابعة للشرطة اصطدمت بقنبلة (لغم أرضي) بجانب الطريق أمس الأربعاء.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.