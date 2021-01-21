بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة أسوان، الذى ينظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للفرع، وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى خمس محافظات هى "بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان"."ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في عدة مجالات منها: التمثيل، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور، الإنتاج، واكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحى باستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة لإعداد ممثل شامل، واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية.تقام اختبارات القبول بالمرحلة الثانية من المشروع عقب انتهاء فتره التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارا من مارس وحتى أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.