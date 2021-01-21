جهاز مدينة السادات يفتتح مشروع سوق الجملة

افتتح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مشروع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة السادات، وعدد من مستثمري المدينة والمسئولين، بهدف زيادة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مخفضة.وفي بيان لوزارة الإسكان، قال المهندس علاء منيع، إن الافتتاح يعتبر إضافة للخدمات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة لتوفير السلع والخدمات بأقل الأسعار، مضيفا أن السوق تعتبر منفذا لتسويق منتجات مستثمري الحزام الأخضر، والمناطق الصحراوية المجاورة للمدينة.وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سوق الجملة تقع في طريق منطقة التحدي، وتعتبر الأولى من نوعها في محافظة المنوفية على مساحة 80 فدانًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 87 محلًا بأنشطة مختلفة، وتم طرحها للمواطنين عن طريق البيع بالمزاد العلني في مواعيد متفرقة. ​