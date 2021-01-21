رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليون دولار من أستراليا لمساعدة فلسطين على مواجهة كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:11 ص
وزيرة خارجية أستراليا
وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين،
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين، عن منح دولة فلسطين مليون دولار أميركي عبر منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا، عبر توفير معدات طبية ومساعدات تقنية، مؤكدة موقف بلادها الداعم لاحتياجات الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وسلم سفير أستراليا لدى دولة فلسطين مارك بايلي، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، رسالة من وزيرة خارجية أستراليا ردًا على طلب المالكي من حكومة أستراليا تقديم مساعدات طبية للشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا.

وأشاد المالكي في رسالته بتميز أستراليا في مواجهة الجائحة، مبديا اهتمام الحكومة الفلسطينية بالحصول على الدعم الأسترالي نظرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة. مشيرا إلى تدهور الأوضاع الصحية في دولة فلسطين والجهود التي تبذلها الطواقم الطبية الفلسطينية، رغم قلة الموارد الطبية.

واستعرض آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وفق القانون والمعايير الدولية المتفق عليها، من أجل إحلال الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، متطرقا إلى مرسوم الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار إلى الجهود الفلسطينية لتوفير اللقاح، من حيث الاتصالات التي تجريها الحكومة مع مختلف دول العالم، مؤكدا أنه في ظل إعطاء المواطنين في إسرائيل لقاحات كورونا، فإنه يتوجب على القوة القائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي أن تضمن حصول الفلسطينيين على اللقاح أيضًا.

وأكد بايلي استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والسبل.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد