رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام لـ شرم الشيخ

الخميس 21/يناير/2021 - 10:09 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المٌقترحة، ومخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض استشارى المشروع، رؤية ورسالة تنمية مدينة شرم الشيخ، حيث يهدف المخطط لتطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي، وكموقع جغرافي وبيئي جاذب لجميع أنواع السياحة العالمية، وكذا تحقيق جودة الحياة من خلال التحول إلى مدينة خضراء، وتنوع القاعدة الاقتصادية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما استعرض استشارى المشروع، منهجية التحول إلى مدينة خضراء، ومنهجية تطوير منظومة التنقل، ومنهجية التحول إلى مقصد سياحي عالمي، بالإضافة إلى مشروعات التنمية المقترحة، وتشمل المراكز السياحية والأنشطة الاقتصادية الداعمة لها، والخدمات والأنشطة السياحية والعمرانية، وعددا من المشروعات الرائدة، واحتياجات شبكات البنية الأساسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد