فى البرد القارس.. العثور على رضيعة بأرض زراعية فى نجع حمادى

عثرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على طفلة رضيعة عمرها يومان، ملقاة بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغات من الأهالي بشأن العثور على طفلة مجهولة الهوية وعمرها يومان، وفي حالة صحية سيئة بسبب البرد القارص، ملقاة داخل الأراضي الزراعية بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.فيما قد تم إيداع الطفلة بمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، لرعايتها ومتابعة حالتها الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.