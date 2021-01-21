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محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:00 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، رافقه المهندس أحمد خليل مدير عام الإدارة العامة لشئون بالجامعة، وعدد من مهندسى الشركات العاملة بالموقع، حيث تفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية التى تتم بالبوابة الرئيسية للجامعة بمقر الجامعة الجديد، والتى تضم مبانى كليات الزراعة والطب البيطرى والتربية الرياضية والعلوم والآداب والطب البشرى ومبنى القياس والتقويم ومبنى المستشفى البيطرى، هذا بالإضافة إلى مزارع كلية الزراعة التى تضم مزارع النخيل الزيتون والليمون والقمح والصوب الزراعية، بالاضافة إلى مشروعات لتربية الأبقار والأغنام تابعة لكليتى الزراعة والطب البيطرى فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية للجامعة بالكيلو 10.

وقال رئيس الجامعة إن معدل الإنشاء يتم طبق المخطط الزمنى لإنشاء البوابة الرئيسية للجامعة وسور الجامعة الذى يبلغ طوله ٤٠٠٠ متر كمرحلة أولى، هذا بالإضافة إلى التصميم المعمارى للبوابة الرئيسية التى صممت بطراز معمارى يتناسب مع الطابع المعمارى والأثرى للمعابد الأثرية بالوادى الجديد، وتضم البوابة الرئيسية بوابات لدخول السيارات والمركبات والمشاة ومدخل خاص لدخول الدراجات تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية دراجة لكل طالب.

وأضاف رئيس الجامعة أنه وجه الشركات العاملة بمنشآت الجامعة الجديدة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات المنفذة.

وفى نهاية جولة رئيس الجامعة بمقر الجامعة الجديد، وجه الشكر للشركات المنفذة للأعمال الإنشائية بجامعة الوادى الجديد على ما يبذلوه من جهود لإنهاء الأعمال الإنشائية فى المواعيد المحددة والمقررة متمنيا لهم السلامة والصحة والتوفيق.
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية للجامعة

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