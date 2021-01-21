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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ504918

الخميس 21/يناير/2021 - 10:34 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في سويسر
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 504 آلاف و918 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8924 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

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